Российские спецслужбы разоблачили опасную схему вербовки граждан, используемую украинскими спецслужбами. По информации телеграм-канала Mash, в центре этой деятельности оказались наркозависимые пациенты российских реабилитационных клиник, которым предлагались крупные суммы денег и обещания безопасности в обмен на участие в диверсионной деятельности.

Сообщается, что речь идет о привлечении наркозависимых к наблюдению за стратегически важными объектами и совершению диверсий на территории России. Так, одним из таких объектов является военный аэродром Шайковка в Калужской области. Один из завербованных наркоманов, 36-летний мужчина, находящийся на принудительном лечении, был задержан сразу после выписки из клиники, когда пытался выполнить задание.

По информации источника, мужчина получил предложение через мессенджер Telegram от лиц, представившихся агентами Службы безопасности Украины. Ему обещали сотни тысяч долларов и безопасную эвакуацию в Киев, а также помощь в решении юридических проблем на родине. После задержания он признался в полиции, что согласился на сотрудничество из-за финансового вознаграждения и обещаний безопасности.

Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы по обвинениям в подготовке к совершению теракта. Этот случай подчеркивает новую тревожную тенденцию в методах ведения гибридной войны, когда зачастую используются уязвимые слои населения. Власти предупреждают о повышенной бдительности и призывают граждан сообщать о любых подозрительных активностях.