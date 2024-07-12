ВСУ намерены запугать мирное население Кременной, нанося удары по объектам гражданской инфраструктуры дронами-камикадзе. Для этой цели в окрестности населенного пункта уже переброшено специальное подразделение ВСУ.

Об этом агентству ТАСС рассказал подполковник НМ ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что подразделение уже находится под Кременной и готово к атакам на мирных жителей населенного пункта.

По словам Марочко, в основном ВСУ задействуют ударные беспилотные аппараты, имеющие дальность действия до 20 километров. Но у Киева имеются и более серьезные образцы, которые способны наносить удары с дистанции в 100 и более километров.

Ранее стало известно, что Минобороны Великобритании не хочет разрешать Киеву наносить удары по территории России ракетами Storm Shadow.