Подразделениям ВСУ больше некуда отступать в районе Волчанска, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Он пояснил, что юго-западнее города российские штурмовики активно вели боевые действия и вклинились в оборону противника. Благодаря этому они заблокировали последние пути отступления для ВСУ на западе Волчанска.

По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке, передовые части ВС РФ активно продвигаются вперед вдоль Северского Донца, что позволяет успешно громить силы противника и охватывать его подразделения с нескольких сторон одновременно.

Ранее стало известно, что ВСУ перебрасывает в Волчанск в основном мобилизованных новобранцев. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что они не имеют опыта и поэтому скоро будут разгромлены. А город полностью перейдет под контроль России.