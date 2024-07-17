Киев готовится к контрнаступлению в Харьковской области. В ночь на 17 июля в областной центр были переброшены дополнительные силы – боевики “Азова” (запрещенная в России террористическая организация), а также наемники на пикапах с грузинскими флагами, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По словам подполковника НМ ЛНР в отставке, в колонне техники были замечены реактивные системы залпового огня “Град”, а также самоходные артиллерийские установки западного образца.

Ранее Марочко рассказал об украинских волонтерах, оказавшихся пророссийскими подпольщиками. Они передали украинским подразделениям в населенном пункте Липцы Харьковской области мясные консервы и спровоцировали массовое отравление. Несколько боевиков умерли в больнице, врачи не сумели им помочь.