Бывший португальский полузащитник Луиш Фигу прокомментировал игру Криштиану Роналду на Чемпионате Европы-2024. Журналисты поинтересовались у него, стоило ли выпускать 39-летнего игрока в стартовом составе на каждый матч.

Фигу отметил, что свое мнение у него имеется, но делиться ним не захотел. Он пояснил, что все равно все, что должно было произойти, уже произошло и изменить ничего нельзя.

“В любом случае логично, что все можно было сделать совсем иначе”, – заявил легендарный футболист.

Криштиану Роналду выходил на поле в стартовом составе сборной Португалии во всех пяти матчах Евро-2024. При этом он сделал всего одну результативную передачу и не сумел забить ни единого гола. Его команда в четвертьфинале проиграла Франции в серии пенальти и уехала домой.