Лучшие алмазные диски на болгарку для керамогранита: виды, характеристики, критерии выбора

Прочный и привлекательный внешне керамогранит ― востребованный материал в строительстве и отделке. Однако для аккуратной резки плит нужен точно подобранный инструмент. Можно ли резать керамогранит болгаркой алмазным кругом? В целях безопасности мастера рекомендуют плиткорез, но при должной сноровке подойдет углошлифовальная машина, а лучший диск для резки керамогранита ― алмазный круг.

Каким диском пилить плитку

Только диски с алмазным напылением дают точный и чистый срез. Для прямых резов подойдут стандартные диски, а для фигурных — гибкие и тонкие. Диаметр круга должен соответствовать инструменту. Обычно он варьируется от 115 до 230 мм.

Определим, какой диск может быть нужен для резки керамической плитки болгаркой:

Круги для сухой резки ― наличие сегментов дает естественное охлаждение, поэтому такие круги могут дольше эксплуатироваться без перерыва. Использовать их на глазурованной плитке нельзя из-за вероятности сколов.

Диски для мокрой резки ― представляют сплошные круги, дающие точный рез, но требующие охлаждения. Ультратонкие диски обеспечивают максимальную чистоту кромки.

Комбинированные ― для непродолжительных работ в домашних условиях они станут оптимальным решением. По чистоте реза комбинированные диски уступают вариантам для мокрой резки и нагреваются быстрее, чем сегментированные, но в целом хорошо справляются с задачей при небольших объемах работы.

Все разновидности подходят как для болгарки, так и для плиткореза. Главное, чтобы посадочный диаметр диска был подобран по размеру.

Как выбрать диск для плиткореза или болгарки по керамограниту

Производители изготавливают круги с разными параметрами. Например, для толстых плит потребуются прочные диски увеличенной толщины, для нестандартных изделий ― гибкие и тонкие. Лучшим алмазным диском по керамограниту будет тот, что обладает нужными характеристиками под конкретную задачу.

Маркировка производителя содержит необходимую информацию:

посадочный и внешний диаметр;

рабочие обороты;

тип и назначение.

Немаловажное значение имеют высота режущей кромки, совместимость с электроинструментом, толщина алмазного слоя. Брендовые расходники, как правило, дороже, но репутация производителя говорит сама за себя и повышает доверие к товару.

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