В ситуации, когда требуется аренда площадки для мероприятия, будь то корпоратив или вечеринка с друзьями, имеет смысл обратить внимание на такое трендовое явление, как лофты. Сегодня это весьма интересная альтернатива ресторанам и прочим заведениям, так как позволяет отлично провести время в своей компании, без посторонних.

Лофты с огромным удовольствием выбирает молодежь, а также те, кто любит организовывать мероприятия в новых и необычных местах. В подавляющем большинстве случаев они располагаются в индустриальных районах, а не посреди жилой застройки, что дает возможность веселиться на полную, не опасаясь жалоб сварливых соседей.

Почему лофт, а не ресторан

Аренда лофта открывает неограниченные возможности для организации настоящего праздника. Воспользовавшись этим предложением, можно выбрать любой готовый вариант мероприятия. Это проще, так как все идет по накатанной колее и никаких сбоев быть не может.

Но есть и другое решение – организовать все с нуля, чтобы реализовать любые свои фантазии. Главное – иметь хотя бы минимальное представление об идеальном для себя празднике. Все остальное приложится само собой. Создать вечеринку, которая надолго запомнится и оставит в душах участников неизгладимые впечатления совсем несложно.

К другим аргументам в пользу выбора лофта относятся:

возможность заказа мероприятия под ключ. В этом случае организацией займутся профессионалы, которые выполнят любое пожелание заказчика, разработают концепцию праздника и будут следовать ей. Кроме того, можно подобрать любое оборудование для вечеринки, воспользоваться услугами ведущих и диджеев;

простор. Места хватит на всех, независимо от того, сколько человек планируется пригласить на мероприятие. Лофты обычно дополняются задним двором, который также можно использовать для своих целей. И при этом – никаких запретов на шум, их просто не существует, поэтому веселье должно идти именно так, как запланировано;

возможность самостоятельно составить меню праздника, заказать напитки и блюда в своем любимом месте или просто привезти из дома. Также в подавляющем большинстве случае предусматриваются кейтеринговые услуги, качественное обслуживание хорошо вышколенного персонала, поэтому опять же – выбор только за арендатором;

оформление лофта в соответствии с концепцией мероприятия;

возможность приглашения профессионалов для проведения фото и видеосъемки. Изначально аренда лофтов задумывалась как раз для оригинальных фотосессий в ходе мероприятий и эта традиция жива до сих пор.

Как выбрать лофт для праздника

Сориентироваться в том разнообразии, которое предлагается сейчас, не так просто. Поэтому можно часами перелистывать сайты или даже самостоятельно ездить по адресам, а можно воспользоваться специализированными ресурсами, на которых собраны все имеющиеся на данный момент времени предложения.

К примеру, на странице Reveltime.ru можно подобрать одну из многочисленных площадок для праздников на любое количество гостей найти варианты доставки закусок и напитков, выбрать ведущего, который создаст настроение и нужную атмосферу мероприятия. Либо же просто заказать организацию вечеринки или торжества под ключ.