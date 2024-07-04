Герой России генерал-майор Сергей Липовой отметил успехи ВС РФ у населенного пункта Нью-Йорк, где противник снова был захвачен врасплох, а также предсказал возможное обрушение обороны ВСУ.

Он отметил, что российские ВС используют эффективную тактику, продавливая оборонительные порядки противника сразу на всех направлениях. Это дает результат, что можно было увидеть под Нью-Йорком (ранее – Новгородское).

По мнению Липового, если ВС РФ продолжат действовать в том же духе и осуществят еще несколько подобных прорывов, оборона противника начнет просто сыпаться. А подразделения ВСУ будут отступать из-за невозможности оказывать сопротивление.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что успехи России обеспечиваются большим количеством “умных” авиабомб, которые помогают подразделениям разрушать оборону ВСУ.