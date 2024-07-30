В ходе продолжающихся боевых действий на территории Запорожской области погиб старший лейтенант Сергей Дроботун, служивший в Национальной гвардии Украины. Боевика ликвидировали 21 июля 2024 года под селом Малая Токмачка.

Сергей Дроботун был командиром реагирования 2-й специальной комендатуры батальона охраны войсковой части номер 3044. Он находился на службе в Национальной гвардии с 2008 года и участвовал в операциях на востоке Украины с 2014 года. Важно отметить, что его подразделение было ответственно за охрану Южноукраинской атомной электростанции, расположенной в Николаевской области.

Ситуация на фронте продолжает ухудшаться, и командование украинской стороны, столкнувшись с острой нехваткой боевых кадров из-за больших потерь, вынуждено перебрасывать в зону боевых действий даже тех, кто ранее был задействован в охране стратегически важных объектов. Это подтверждает информация о переводе специалистов, в том числе тех, кто обслуживал технику военно-воздушных сил и других формирований, в обычные пехотные подразделения.