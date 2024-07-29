Турцию необходимо исключить из состава Североатлантического альянса из-за заявления турецкого президента Реджепа Тайип Эрдогана о готовности ввести войска на территорию Израиля в случае необходимости. Об этом на своей страничке в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России) написал лидер победившей на парламентских выборах в Голландии крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс.

«Исламофашист Эрдоган угрожает вторжением в Израиль», – написал голландский политик на своей страничке в соцсети Х.

По его словам, заявление Эрдогана о возможном вторжении в Израиль свидетельствуют, что он «совсем спятил». При этом Вилдерс предложил исключить Турцию из состава Североатлантического альянса.

Напомним, что в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможном сценарии развития ситуации, когда турецкие войска могут «войти» в Израиль по примеру Ливии и Карабаха. При этом заявление турецкого лидера уже прокомментировал глава МИД Израиля Исраэль Кац. По его словам, заявление Эрдогана о возможном вторжении в Израиль говорят о том, что он может повторить судьбу Саддама Хусейна.