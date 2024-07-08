Телеканал “Звезда” рассказал о специальных тренировках российских летчиков, направленных на выработку максимально эффективной тактики воздушного боя против истребителей F-16. Напомним, эти самолеты уже в июле могут появиться в распоряжении ВСУ.

По словам командира истребительной спецгруппы, российские самолеты обладают достаточной скоростью и маневренностью, чтобы обойти любую устроенную врагом западню и в конечном итоге уничтожить его.

“По большому счёту его аэродинамические характеристики не изменились. Он тот же самый однодвигательный самолёт. Мы знаем его сильные и слабые стороны. И при встрече с ним в ближнем воздушном бою будем загонять в те условия, в которых мы королевичи, а он никто”, – рассказал об F-16 замкомандира этой группы.

ВС РФ ранее разгромили военный аэродром ВСУ в Полтавской области, уничтожив 5 вражеских истребителей и сильно повредив еще два. В Киеве заявляют, что это весьма болезненная атака, ставшая одной из самых “разорительных” с начала СВО.