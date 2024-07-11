Военный аналитик Алексей Леонков в эфире радио «Спутник» заявил, что в результате удара российскими ракетами по киевскому военному заводу «Артем» могли погибнуть иностранные специалисты. Такой вывод можно сделать, исходя из бурной реакции киевского режима после того, как упали ракеты систем противовоздушной обороны, запущенные в черте города.

«Когда событие происходит такими криками и воплями, это значит, что мы не просто попали в цель, а были уничтожены иностранные специалисты, может быть, даже высокого ранга», – заявил Леонков.

Эксперт подчеркнул, что таких результатов ВС РФ смогли добиться благодаря четким разведданным, полученным от службы разведки. Он уверен, что иностранные специалисты находились на заводе «Артем» в момент, когда по нему были произведены удары российскими ракетами.

Леонков подчеркнул, что его слова подтверждает ряд фактов, один из которых – оборона завода западной системой ПВО NASAMS. Также после прилета на заводе появилось много военных.