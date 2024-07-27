Леонардо ДиКаприо, несмотря на свои отношения с моделью Витторией Черетти, не намерен менять свой статус холостяка. Актер, которому сейчас 49 лет, предпочитает сохранять независимость и не стремится к браку. По словам источника In Touch Weekly, ДиКаприо придерживается своих правил в отношениях, а Черетти, зная это, согласилась на такой формат.

Слухи о возможном разрыве пары появляются часто, особенно учитывая привычку ДиКаприо не встречаться с девушками старше 25 лет. Черетти недавно исполнилось 26, что вызывает шутливые предостережения со стороны поклонников модели.

Тем не менее, остается неизвестным, как долго модель будет готова оставаться в этих отношениях, учитывая текущий статус и отношение актера к браку и долгосрочным обязательствам.