Олимпийские игры в Париже продолжают вызывать неоднозначные реакции среди спортсменов и журналистов. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил свое недовольство качеством организации соревнований и безопасностью, особенно после серии краж, поразивших членов олимпийских делегаций.

Тихонов остро раскритиковал текущую ситуацию, назвав ее “безобразием”. Он подчеркнул, что неприятные инциденты, произошедшие в Париже, подрывают репутацию международных спортивных мероприятий.

“Где кого изнасиловали, где кого обокрали. Культура Европы умирает, там останутся архитектура и памятники,” — выразил свое мнение Тихонов в интервью агентству ТАСС.

Экс-спортсмен выразил мнение, что России следовало бы транслировать Игры, чтобы показать реальное положение вещей.

Ситуацию усугубляют сообщения о кражах, оставшихся без должного внимания организаторов. Среди пострадавших оказался бронзовый призер чемпионата мира по футболу Зико, у которого во время его пребывания во Франции украли почти полмиллиона евро. Кроме того, в списке жертв — невестка эмира Катара, у которой похитили дорогостоящие сумки известного бренда Hermes.

Некоторые иностранные журналисты, столкнувшись с этими проблемами, отказались от дальнейшей работы на Олимпиаде, что является показательным моментом в вопросах безопасности и организации таких масштабных событий.

Такие инциденты не только портят образ Игр, но и поднимают вопросы о компетенции организаторов в обеспечении безопасного и комфортного пребывания участников и гостей мероприятия. Эксперты подчеркивают, что произошедшее может негативно сказаться на будущих решениях спортсменов и делегаций участвовать в подобных мероприятиях.