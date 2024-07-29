Американская певица Леди Гага дала понять, что вскоре выйдет замуж за своего возлюбленного, бизнесмена Майкла Полански. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

Сейчас певица находится в Париже. Она участвовала на открытии Олимпийских игр. В Сети появилось видео общения Леди Гаги с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем во время турнира по плаванию. На кадрах отчетливо слышно, как певица представила политику 46-летнего Майкла Полански, назвав его своим женихом.

Отношения между певицей и бизнесменом завязались в новогодние праздники 2019 года. В начале 2020 года пара официально объявила о своих отношения в соцсетях. Влюбленные неоднократно вместе появлялись на различных светских церемониях.

В начале 2023 года в СМИ появилась информация, что пара рассталась. Однако в августе того же года Полански и Гага вновь были замечены вместе.

Ранее изменившаяся фигура Леди Гаги дала повод предположить, что певица беременна. В СМИ появились фотографии артистки со свадьбы ее сестры. На фото можно отчетливо рассмотреть, что форма живота певицы дает возможность предположить, что она беременна. Чуть позже Леди Гага опровергла слухи о своей беременности, отметив, что «рыдает в тренажерном зале».