Координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев сообщил в своем Telegram-канале о 34 ударах, которые ВС РФ нанесли ракетами и дронами-камикадзе по контролируемым Киевом территориям за одну ночь.

Наибольшее количество атак было зафиксировано с 23:00 до полуночи по московскому времени. В этот период взрывы произошли в пригороде Белой Церкви, на востоке Киева, в Полтаве, Черкасской области, на складе в Шостке (Сумская область), на территории танковой ремонтной военной части в Вознесенске(Николаевская область) и на складах в Павлограде (Днепропетровская область), передает РИА Новости

Массированная серия ударов началась в 20:45 30 июля по московскому времени и продолжалась до 5:30 утра. Лебедев сообщил об атаках на самолеты в Кривом Роге, Миргороде и Киеве. Кроме того, под обстрелы попали объекты в Кременчуге, Чугуеве, Миргороде, Сумах, Светловодске и на территории Киевской области.

“Наибольшее количество атак было зафиксировано в период с 23:00 до полуночи по московскому времени”, — уточнил Лебедев. По его словам, из 34 ударов только два были неудачными.

Украинские СМИ также сообщали о серии атак в ночь на 31 июля по различным областям Украины, включая Киев, Полтаву, Николаев, Харьков, Житомир и Херсонскую область.

Эти массированные удары продолжают подчеркивать напряженность в регионе и сложность текущей военной ситуации. Операции российских войск направлены на нейтрализацию критических военных объектов и ресурсов противника, что подтверждается последними ударами по стратегическим целям.