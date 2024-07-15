На украино-молдавской границе в Одесской области семеро дезертиров ВСУ устроило перестрелку с украинскими пограничниками при попытке убежать из страны. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на собственные источники на Украине.

«Примерно неделю назад семь военных, из которых четверо мобилизованные, а трое уже побывавшие в боях, ушли в самоволку», – заявил Лебедев.

По его словам, украинские пограничники попытались задержать дезертиров ВСУ при попытке незаконного пересечения государственной границы в Одесской области. Однако побывавшие в боях солдаты ВСУ устроили перестрелку с пограничниками. В результате стрелкового боя отряд пограничников понес потери и был вынужден отступить.

Лебедев отметил, что далее дезертиры выбросили в реку военную форму и оружие, чтобы попасть на территорию Молдавии под видом некомбатантов и получить статус беженца.