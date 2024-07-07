Киев начал отправлять сотрудников ТЦК в те регионы, с которыми имеются какие-либо идеологические расхождения. Так, в Николаев, где терпеть не могут “бандеровцев”, командируют военкомов с Западной Украины, рассказал координатор местного подполья Сергей Лебедев.

Представители Львовской и других западных областей не любят “москалей”, поэтому именно они оказываются в лояльных к РФ Одесской, Николаевской и других областях.

Сотрудники ТЦК из Николаева, напротив, отправляются в командировки в Ивано-Франковск, Тернополь и прочие города, где “пакуют” националистически настроенных военнообязанных.

Командировочные на первых порах живут прямо при Территориальных центрах комплектования (в военкоматах). Однако уже после получения первых денег за отлов мобилизованных они снимают жилье.