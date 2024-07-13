Падение самолета Superjet 100 в Подмосковье могло быть спровоцировано попаданием птиц в двигатели. Лайнер летел на малой высоте и не развивал слишком высокую скорость, поэтому из-за столкновения с птицами катастрофическая ситуация могла развиться мгновенно, рассказал ТАСС собственный источник в авиаслужбах.

По словам эксперта, ситуация напоминает так называемое “чудо на Гудзоне”. Этот инцидент произошел в 2009 году в Соединенных Штатах. Airbus A320 летел почти на такой же высоте, как и российский лайнер – 900 метров, когда в его двигатели попали птицы. Пилоты тогда сумели сориентироваться и посадить самолет на воду, сохранив жизнь 155 пассажиров.

Ранее стало известно, что в качестве основной версии падения Superjet 100 рассматривается остановка сразу двух двигателей. На борту находился лишь экипаж, состоявший из трех человек. Все они погибли.