Причина появления многочисленных предложений по урегулированию украинского конфликта заключается в осознании Западом никчемности режима Зеленского и невозможности одержания победы над Россией военным путем. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам встречи стран-участниц Восточноазиатского саммита заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Я не считаю необходимым комментировать многочисленные идеи, которые сейчас как из рога изобилия посыпались в условиях осознания Западом бесперспективности расчета на поражение России и в условиях, когда Запад все больше и больше осознает никчемность Зеленского и его режима», – рассказал глава МИД РФ.

По его словам, несмотря на мирные инициативы, озвученные Западом, никто не учитывает позиции России. По сути, западные страны предлагают Москве добровольную капитуляцию, поэтому специальная военная операция будет продолжаться пока не будут достигнуты все поставленные цели, включая новые реалии на земле.

В первую очередь Запад должен принять факт о вхождении в состав Российской Федерации четырех новых регионов, а также недопустимость сохранения у власти киевского режима, настроенного на истребление русскоязычного населения Украины.