Киев снова жалуется на снарядный голод. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас у ВСУ катастрофически не хватает боеприпасов для артиллерийских систем, а также средств противовоздушной обороны.

Также он заявил, что украинская армия несет колоссальные потери из-за атак ВС РФ с применением “умных” бомб. Сбивать их ВСУ не в состоянии, поэтому требуется наносить удары по российским истребителям-бомбардировщикам.

“Если нам удастся избежать бомбардировок, наши позиции на суше значительно усилятся. Для этого нам необходимы ракеты дальнего радиуса действия”, – заявил Кулеба.

Он отметил, что помощь продолжает поступать, однако Запад отправляет ее слишком медленно и слишком мало. Поэтому возможности атаковать колонны российской техники у ВСУ нет.

Ранее Кулеба также заявлял, что именно планирующие бомбы ФАБ являются главной причиной успешного продвижения ВС РФ.