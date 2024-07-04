В распоряжении российских войск имеется неограниченный запас планирующих авиабомб. Именно они сейчас обеспечивают успехи ВСУ РФ, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что огромное количество этих боеприпасов позволяет разрушать оборону ВСУ, а также не дает создавать новые оборонительные линии.

ВС РФ использует авиабомбы ФАБ-500, ФАБ-1500, а с недавних пор и ФАБ-3000, которые оснащаются унифицированным модулем планирования и коррекции. Благодаря УМПК самолеты могут поражать цели противника, не входя в зону действия его ПВО.

Бомбы ФАБ-500 последней модификации способны поражать цели с дистанции в 80 километров. Кроме того, ВС РФ задействует объемно-детонирующие боеприпасы ОДАБ-1500, уничтожающие хорошо укрепленные позиции противника вместе с живой силой.