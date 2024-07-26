Куча костей как возможное доказательство военных преступлений Японии

В отношении происхождения человеческих костей, десятилетиями хранящихся в токийском хранилище, у японцев есть два мнения. Власти страны считают, что это остатки занятий по анатомии начала XX века. Японские активисты, в свою очередь, называют эти кости останками непогребенных и неопознанных жертв одного из самых значительных военных преступлений имперского периода. Источник: Associated Press.

На минувших выходных группа активистов, историков и других экспертов, требующих, чтобы правительство расследовало связи с военными экспериментами по применению бактериологического оружия на людях, провела встречу, чтобы отметить 35-ю годовщину своего открытия и вновь призвать независимую комиссию изучить имеющиеся доказательства.

Правительство Японии долгое время избегало обсуждения зверств военного времени, включая сексуальное насилие над азиатскими женщинами, известными как «женщины для утешения», и корейскими подневольными рабочими на японских шахтах и ​​фабриках, объясняя это отсутствием документальных свидетельств. Япония извинилась за свою агрессию в Азии, но с 2010-х ее неоднократно критиковали в Южной Корее и Китае за выборочность извинений.

Неизвестные жертвы

Около дюжины черепов, многие с прорезями, и части других скелетов 22 июля 1989 года были обнаружены во время строительства научно-исследовательского института Министерства здравоохранения, проводимого на месте военной медицинской школы (на фото). Тесные связи этой школы с секретным подразделением по бактериологической и биологической войне заставили многих заподозрить, что найденные останки могут быть свидетельством темной истории, которую японское правительство никогда официально не признавало.

Штаб-квартира «Отряда 731» и несколько связанных с ним подразделений, находившихся на северо-востоке Китая, контролируемом в то время японцами, вводили военнопленным тиф, холеру и другие болезни, согласно историкам и бывшим членам этого отряда. Они также утверждают, что медики «Отряда 731» проводил ненужные ампутации и извлечения органов у живых людей для отработки навыков хирургии, замораживали пленных до смерти в ходе испытаний на выносливость. Единственное, что признает японское правительство – сам факт существования «Отряда 731».

По словам историков, высших должностных лиц данного отряда не судили в послевоенных трибуналах, поскольку Штаты стремились заполучить данные об испытаниях биологического оружия, хотя низшие должностные лица были осуждены советскими трибуналами. Некоторые из лидеров «Отряда 731» после Второй мировой стали профессорами медицины и руководителями фармацевтических компаний в США.

Согласно расследованию Минздрава Японии, проведенному в 2001 году путем опроса 290 человек, связанных со военной медшколой, обнаруженные кости не могут быть связаны с «Отрядом 731». Официально было объявлено, что останки, скорее всего, принадлежали телам, использовавшимся в процессе медицинской подготовки и вывезенным из зон военных действий для анализа.

В японском Минздраве тогда признали, что некоторые опрошенные говорили о связи медицинской школы с «Отрядом 731». Один свидетель сообщил, что видел голову в бочке, поступившей из Маньчжурии (северный Китай), где базировался секретный отряд. Двое других заявили, что слышали об образцах из «Отряда 731», хранящихся в здании медшколы, но лично их не видели. Другие свидетели полностью отрицали связь с отрядом, говоря, что найденные кости могли относиться к довоенной эпохе.

В 1992-м антропологический анализ показал, что найденные в 1989 году кости принадлежали по меньшей мере 62, а возможно, более чем 100 разным телам, в основном взрослым из разных частей Азии за пределами Японии. Отверстия и прорези, обнаруженные на некоторых черепах, были сделаны после смерти, говорится в отчете Минздрава Японии, но доказательств, связывающих останки с деятельностью «Отряда 731», не найдено.

Однако японские активисты говорят, что правительство страны могло бы сделать больше, чтобы раскрыть правду, в том числе опубликовать полные отчеты об опросах свидетелей и провести ДНК-тестирование.

Живой свидетель

По словам Казуюки Кавамура, бывшего члена районного собрания Синдзюку (префектура Токио), посвятившего значительную часть своей жизни разгадке тайны упомянутых костей, он недавно получил 400 страниц официальных материалов из отчета 2001 года, вытребовав их в рамках закона о свободе информации. Он утверждает, что анализ этих документов доказывает намеренное «тактичное исключение» чиновниками ключевой информации из показаний свидетелей.

«Наша цель – идентифицировать кости и отправить их обратно к родственникам», – заявил Кавамура. По его словам, эти кости – практически единственное доказательство произошедшего. «Мы просто хотим найти правду».

Чиновник японского Минздрава Ацуши Акияма отметил, что показания свидетелей ранее были проанализированы и учтены в отчете за 2001 год, поэтому позиция правительства страны остается неизменной. Ключевым недостающим звеном, продолжил Акияма, являются документальные доказательства, такие как этикетка на контейнере с образцами или официальные записи в архивах.

Как отмечает «Ассошиэйтед пресс», большинство документов имперского периода Японии, в особенно те, что касались зверств во время войны, были тщательно уничтожены перед капитуляцией, и найти новые доказательства сегодня крайне сложно.

Ныне живущий член «Отряда 731» Хидео Симидзу (на изображении выше), направленный в это подразделение в апреле 1945 года в 14-летнем возрасте в качестве лаборанта, присоединился к встрече активистов онлайн из своего дома в Нагано. Он сообщил, что помнит, как видел головы и части тел в формалиновых банках, хранившихся в комнате для образцов в главном здании секретного отряда. Больше всего его поразила емкость, в которой был рассеченный живот с плодом внутри. Ему сказали, что это «марута» – с яп. «бревна» – термин, используемый для обозначения пленных, выбранных для медицинских экспериментов.

За несколько дней до капитуляции Японии в августе 1945 года Симидзу приказали собрать кости от тел пленных, сожженных в яме. Затем ему дали пистолет и капсулу цианида, чтобы он покончил с собой, если его схватят по пути в Японию.

Ему было приказано никогда и никому не рассказывать о своей службе в «Отряде 731», никогда не связываться с бывшими коллегами и никогда не искать работу в государственном секторе или в медицине.

Симидзу отметил, что не может сказать, мог ли какой-либо образец из тех, что он видел в «Отряде 731», быть среди костей, найденных в Синдзюку. Но то, что он лично видел в Харбине, по его словам, никогда не должно повториться. Когда он видит своих правнуков, сообщил Симидзу, они напоминают ему о том плоде в формалине и о потерянных жизнях.