Сразу несколько украинских Telegram-каналов распространили видеозапись, на котором запечатлен процесс подготовки “кровавой трагедии” в детской больнице “Охматдет” в Киеве. Напомним, туда попала зенитная ракета ПВО Украины.

На записи видно, как сотрудник Нацполиции поливает врача-хирурга искусственной кровью из какой-то емкости. Позже актер, сыгравший доктора, появился на многочисленных фото в западных СМИ. Он осматривал местность после удара в поисках пострадавших.

Уже в первые дни после атаки многие пользователи обратили внимание на ненатуральный цвет крови. После появления видео все встало на свои места. Появились реальные доказательства съемки Киевом постановочных роликов для обвинений в адрес России.

Ранее также было доказано, что по больнице попала ракета комплекса NASAMS, которой “пририсовали” двигатель в задней части для схожести с Х-101. Однако у российского боезаряда крылья гораздо больше, чем у американского.