Знаменитый футболист Криштиану Роналду без какого-либо умысла дал основание полагать, что он уже женат на своей возлюбленной Джорджине Родригес. Слухи о тайной свадьбе знаменитости появились еще в 2019 году. Однако ни спортсмен, ни модель никак эту информацию не комментировали.

В своем личном блоге Криштиану опубликовал видеозапись своей тренировки. Она раскрыл своим подписчикам некоторые нюансы своих тренировок. В какой-то момент, он невзначай упомянул, что у него есть жена.

«Самое главное – это не то, что ты делаешь, а то, что ты должен делать. Когда я не тренируюсь в клубе, я люблю работать с женой дома», – рассказал Роналду.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года у пары родилась дочь Алана Мартина. В апреле 2022 года Джорджина сообщила о рождении дочери Беллы Эсмеральды. Несколько позже футболист сообщил, что его новорожденный сын, являющийся близнецом Беллы, не выжил. Пара также воспитывает двоих детей футболиста, рожденных от суррогатной матери и старшего ребенка, имя матери которого Роналду держит в секрете.