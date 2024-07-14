Телеканал НТВ снимает девятый сезон сериала “Балабол” с Константином Юшкевичем в главной роли.

Он играет провинциального опера Александра Балабина, которого за умение сохранять чувство юмора даже в экстремальных ситуациях все называют “Балаболом”.

“Девятый сезон будет более локальным, домашним, по стилю ближе к первым частям. Каких-то глобальных событий, связанных, например, с транснациональными корпорациями, которые были в прошлых сезонах, происходить не будет. Но всё остальное, в том числе и то самое обаяние сериала, я надеюсь, сохранится и даже приумножится”, – рассказал сам Юшкевич.

Он также отметил, что в сериале поощряются импровизации на съемочной площадке, очень многие эпизоды дорабатываются непосредственно во время съемок.