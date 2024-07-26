Украинский стендап-комик Сергей Чирков решил прочитать на сцене фестиваля Atlas Weekend в Киеве список предвыборных обещания Владимира Зеленского от 2019 года. Однако комику не удалось реализовать свой замысел до конца, поскольку его силой вытолкали со сцены. Об этом сообщает украинский Телеграм-канала «Политика Страны».

«Очевидцы сообщили, что Чирков просто зачитывал цитаты, не давая им оценок и не шутя. Во время перфоманса к нему подошел охранник, забрал микрофон и вывел со сцены», – сообщают авторы Телеграм-канала.

Украинский комик хотел напомнить посетителям фестиваля о предвыборных обещания Владимира Зеленского. В частности, стендапер успел напомнить зрителям, что в далеком 2019 году Зеленский обещал завершить боевые действий на востоке страны, а также положить конец эпохе бедности и кумовства на Украине.

На официальной страничке фестиваля Atlas Weekend уже принесли официальные извинения комику. По словам организаторов, один из сотрудников фестиваля превысил свои служебные полномочия, поскольку «ложно интерпретировал происходящее на сцене».