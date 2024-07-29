В Одессе обостряются антимилитаристские настроения, заявил командир батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артем Хрыстин в интервью журналисту Дмитрию Гордону (признан Минюстом РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Комбат поделился своими наблюдениями о растущем неуважении к украинским военнослужащим в этом регионе.

Хрыстин выразил боль от виденных актов вандализма, в частности, поджогов автомобилей бойцов ВСУ.

«Каждый случай поджога — это не просто атака на личное имущество, это атака на уважение к нашей общей безопасности», — сказал он.

На вопрос о наличии пророссийских настроений в Одессе, командир отметил: «Да, в Одессе и других городах Украины существуют пророссийские движения. Некоторые жители даже выражают надежду на приход российских войск».

Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция недавно задержали шестерых мужчин, подозреваемых в поджогах автомобилей военнослужащих ВСУ. Отмечается, что все они работали курьерами в службе доставки еды и якобы получили предложение поджигать машины за денежное вознаграждение.