Вооруженные силы Украины начали применят в зоне боевых действий подразделения, сформированные из бывших заключенных. Соответствующая информация была опубликована в Телеграм-канале 47-й бригады ВС Украины «Магура».

Авторы украинского Телеграм-канала опубликовали кадры, на которых показана «зачистка лесопосадки» на одном их участков фронта. По заверениям украинских военнослужащих в выполнении данного боевого задания принимали участия военнослужащие с позывными «Кач» и «Кубик», входящие в состав батальона «Шквал». По их словам, данное подразделение было полностью сформировано из заключенных.

Примечательно, что качество опубликованных кадров не позволяет сделать выводы о результативности так называемой «зачистке лесопосадки». При этом в описании к видео украинские военнослужащие также решили не уточнять, насколько эффективно заключенные смогли выполнить поставленную боевую задачу.