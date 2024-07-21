Киевский мэр Виталий Кличко в беседе с журналистами итальянского издания Corriere della Sera предположил, что для достижения мира на Украине, вероятнее всего, нужно будет провести референдум. Однако он высказал серьезные сомнения по поводу возможности того, что Зеленский хоть как-то поступится своей властью.

«Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму, не думаю, что он сможет прийти к таким болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без узаконивания со стороны народа», – цитирует издание киевского мэра.

Кличко отметил, что верным решением для Украины было бы создание правительства национального единства, как это было сделано в Израиле после атаки на страну ХАМАС осенью минувшего года. Однако он уверен, что Зеленский не станет отдавать часть имеющейся у него власти, которая у него появилась после введения военного положения.