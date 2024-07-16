После полуночи во вторник, 16 июля, на Украине объявили воздушную тревогу. Причиной стал пуск ракет ОТРК “Искандер”, а затем и взлет истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами “Кинжал”.

Кроме того, задействовались еще и дроны-камикадзе “Герань”, которые, впрочем, выполняли отвлекающие маневры и вызывали на себя огонь вражеской ПВО,пишет “АиФ”.

Начала поступать и информация о взрывах. Так, в Броварах Киевской области на воздух взлетели логистические склады ВСУ, на которых хранились как запасы советского вооружения, так и западные боевые системы. По предварительным данным, именно по ним прилетели “Искандеры”.

В Харьковской области “первую скрипку” отыграли беспилотники “Герань”, которые нанесли удары по вновь разведанным пунктам дислокации наемников и боевиков ВСУ. Новые подразделения только прибыли в город и уже готовились к ротации, но мощные удары сотрясли переоборудованные под казармы объекты инфраструктуры.

Также мощные удары пришлись по пригородам Кировограда, Полтавы и Днепропетровска. Там Киев занимается переформированием бригад, успевших унести ноги из зоны боевых действий с огромными потерями.

ВСУ пытаются успеть везде, закрыть Харьковское направление и Часов Яр, Херсонскую и Запорожскую область. Однако удары по тыловым районам, где скрываются резервы, не дают им реализовать эту затею.