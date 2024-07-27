Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц (более известный как Ким Дотком), выразил свое мнение о церемонии открытия Олимпийских игр в Париже в социальной сети X. По его словам, это событие напомнило ему «закрытие человечества».

«Церемония открытия Олимпийских игр ощущалась как церемония закрытия человечества», — написал Шмитц в своем аккаунте.

Открытие XXXIII летних Олимпийских игр состоялось 26 июля на реке Сена. Впервые в истории Олимпиад церемония прошла не на стадионе, а в самом сердце города, на фоне его знаменитых достопримечательностей. Атлеты проплыли по Сене на 180 лодках, начиная от Аустерлицкого моста и заканчивая Йенским мостом.

Церемония была отмечена множеством ярких моментов. Например, перед официальным началом Игр олимпийский факел пронес известный рэпер Снуп Догг. Еще одним ярким эпизодом стало появление факелоносца в костюме ассасина, который пробежал с огнем по крышам Парижа, добавив зрелищности мероприятию.

Организаторы подчеркнули, что стремились создать уникальное шоу, которое бы подчеркнуло красоту Парижа и его культурное наследие. По их словам, выбор места проведения был обусловлен желанием привлечь внимание к историческим и культурным аспектам города.