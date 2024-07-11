Глава Запорожской областной военной администрации, подконтрольной киевскому режиму части региона, Иван Федоров сообщил о повреждении критической инфраструктуры в городе Запорожье в результате взрывов. Об этом он написал в своем Телеграм-канале, отметив, что всего в городе произошло 12 прилетов.

«К нам поступило сообщения о разрушении объектов инфраструктуры», – сообщил Федоров, при этом, не уточняя, какие именно объекты пострадали.

Украинский чиновник не сообщал больше никаких подробностей. Поэтому степень разрушений поврежденных в городе объектов неизвестна, как и их точное количество.

Согласно заявлению представителей Минобороны России, ВС РФ наносят удары только по военным и энергетическим объектам на территории Украины и критической инфраструктуре, используемой киевским режимом в военных целях. Все заявления Киева о нанесении Россией ударов по гражданским объектам являются дезинформацией.