Украина пытается искусственно привязать ракетный удар по больнице «Охматдет» в Киеве к мандату Международного агентства по атомной энергии, вводя таким образом членов совета в заблуждение. Об этом сообщает постоянное представительство России при международных организациях в Вене.

«Попытка Киева искусственно и при помощи ложных фактов привязать инцидент вокруг больницы “Охматдет” к мандату агентства вводит в заблуждение членов совета и подрывает авторитет этого директивного органа», – сообщает постоянное представительство России при международных организациях в Вене на своей страничке в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России).

Киев обвиняет Москву в целенаправленном ракетном ударе по больнице «Охматдет», поставками оборудования в которую занимается МАГАТЭ. Однако российская сторона отвергает все обвинения, поскольку они не соответствуют действительности. В больницу «Охматдет» в Киеве упала ракета, выпущенная украинской системой противовоздушной обороны.