Исследование портала SuperJob выявило, что мужчины часто объясняют свою неверность стремлением к новизне и физиологическими потребностями. В рамках опроса выяснилось, что основным мотивом для измен являются семейные проблемы, упомянутые 14% респондентов. Однако это объяснение чаще всего приводят женщины.

На второй позиции оказалась жажда новизны – этот вариант выбрали 12% респондентов, подавляющее большинство из которых – это мужчины.

Третье место заняли влюбленность и физиологические потребности с результатом в 9 процентов.

Такие данные указывают на значительные различия в мотивациях мужчин и женщин к неверности.

По результатам опроса, каждый девятый россиянин, вступавший в брак, хотя бы раз изменял своему супругу или супруге. При этом мужчины в два раза чаще, чем женщины, признались в наличии связей на стороне — 14% против 7%.