Известный американский журналист Такер Карлсон опубликовал на своей страничке в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России) пост, посвященный венгерскому премьер-министру Виктору Орбану.

По его словам, в настоящий момент в Европейском союзе только Венгрия выступает за прекращение боевых действий на Украине и начало переговоров о мире. Карлсон отметил, что дипломатическое решение конфликта поможет избежать полного разрушения Украины. Поэтому любой политик, призывающий к отказу от мирных переговоров, является сторонником зла.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Киев 2-го июля, где провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. После этого он отправился в Москву, где встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Борель уже выступил с заявление, что Орбан в Москве не представлял интересы Европейского союза, поскольку Совет ЕС не давал венгерскому премьеру мандат для поездки в Кремль.