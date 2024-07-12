Как утеплить стены дома под сайдинг

Утепление дома снаружи под сайдинг проще, чем кажется. Особых навыков здесь не требуется, однако есть правила подбора материалов и монтажа, следуя которым вы сможете создать комфортные условия для жизни в доме зимой и летом.

Зачем утеплять дом

Сперва может показаться, что всё очевидно: дом нужно утеплять, чтобы не замёрзнуть в холодное время года, но теплоизоляция отвечает не только за сохранение тепла, но и за предотвращение перегрева летом и промерзания зимой.

Утепление стен – одно из самых важных, ведь на эту часть дома приходится около 30% всех теплопотерь. Также утеплённый фасад долговечнее, обладает лучшей звукоизоляцией и препятствует образованию во внутренних помещениях конденсата и сырости.

Как выбрать утеплитель для стен под сайдинг

Сайдинг – это вентилируемый фасад, то есть между облицовочным материалом и стеной дома должен быть зазор для циркуляции воздуха и испарения лишней влаги. Этого пространства обычно достаточно, чтобы разместить утеплитель.

Но какой материал лучше всего подходит под сайдинг? Ответ: минеральная вата. Этот вариант используют чаще всего, и вот почему:

лёгкая, но прочная масса;

обладает низкой теплопроводностью, то есть хорошо удерживает тепло;

не сыреет благодаря высокой паропроницаемости;

плохо поглощает водяные пары и дольше служит;

просто монтируется;

не горит.

Минеральная вата ТЕПЛОKNAUF – одна из самых популярных в России, и для стен вам подойдёт утеплитель в виде плит.

Материалы ТЕПЛОKNAUF отличаются высоким качеством, экологичностью и безопасностью, ведь производятся по запатентованной технологии ECOSE® без добавления искусственных смол. Все заводы компании используют натуральные компоненты и работают по единым международным стандартам.

Монтаж утеплителя под сайдинг

Для утепления дома под сайдинг вам понадобится:

материалы: минвата, ветро-гидрозащитная мембрана, клейкая лента (для проклейки швов и создания герметичного контура, защищающего теплоизоляцию и несущий конструктив от намокания), прижимной брусок (не менее 30*40 мм), металлический профиль или деревянные бруски (50*50 см), дюбель-гвозди и покрытие для сайдинга;

инструменты: рулетка, нож, молоток, строительный уровень, степлер и шуруповёрт.

Шаг первый. Монтаж каркаса

Прикрепите металлические или деревянные стойки вертикально к стене на расстоянии 60 см от центров стойки – это будет каркасом для фиксации утеплителя.

Шаг второй. Установка утеплителя

Установите первый, вертикальный, слой теплоизоляции в каркас. Затем прикрепите стойки горизонтально с шагом 60 см от центров стойки. Разместите второй, горизонтальный, слой утеплителя.

Шаг третий. Установка ветро-гидрозащитной мембраны

Мембрана устанавливается горизонтально и фиксируется по стойкам каркаса. Начинайте снизу вверх с нахлёстом 10–15 см. Стыки и точки повреждения проклейте лентой.

Шаг четвёртый. Установка прижимного бруска

Сверху установите и зафиксируйте вертикальные прижимные бруски на расстоянии 30–40 см.

Шаг пятый. Монтаж сайдинга

Монтируйте сайдинг на прижимные бруски согласно рекомендациям производителя.

Подробную инструкцию по монтажу утеплителя KNAUF Insulation можно найти на сайте teploknauf.com.