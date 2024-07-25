В недавнем инциденте, произошедшем с российской туристкой в Турции, обострилась проблема надежности туристических страховок. 62-летняя женщина впала в кому после сердечного приступа во время отдыха, и несмотря на первоначальные заверения о полном покрытии медицинских расходов страховкой, семье пришлось столкнуться с требованием оплатить почти два миллиона рублей перед транспортировкой пациентки обратно в Москву.

Игорь Блинов, директор по развитию туристической платформы OnlineTur.Ru, в интервью «Вечерней Москве» подчеркнул важность внимательного изучения условий страхового полиса. Согласно Блинову, страховые пакеты часто имеют лимиты на покрытие определенных медицинских услуг, которые могут быть не очевидны при покупке полиса.

Блинов разъяснил, что многие страховые случаи могут не покрываться страховкой, если они связаны с предыдущими заболеваниями или случаются в ходе особых обстоятельств, не учтенных в договоре. Это особенно актуально для случаев, когда травмы или болезни возникают в результате несоблюдения условий, указанных в полисе.

Эксперт также советует тщательно выбирать страховку, особенно при активных или экстремальных видах отдыха. По его мнению, стоимость и условия страхования должны соответствовать специфике путешествия, и каждый случай требует индивидуального подхода.

Кроме того, Блинов подчеркнул значимость консультации с туристическим экспертом перед покупкой страховки, чтобы избежать подобных неприятных ситуаций. Он утверждает, что правильно подобранная страховка не только сэкономит деньги в случае непредвиденных обстоятельств, но и обеспечит необходимую поддержку в чужой стране.