Опорный пункт ВСУ в Часовом Яре уничтожили ударные вертолеты Ка-52 ударами авиационных неуправляемых ракет С-8 и боезарядами “Вихрь”, рассказали в Минобороны РФ.

Пилоты “Аллигаторов” рассказали, что взлет был осуществлен сразу же после получения координат вражеского опорника. Вертолеты оперативно вышли на огневой рубеж и с кабрирования выпустили ракеты. Передовой авиационный наводчик доложил, что цель успешно поражена.

После этого Ка-52 выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром базирования.

Командир вертолета рассказал, что перед этой атакой боевики ВСУ пытались атаковать аэродром, однако эта операция сорвалась. Бандеровцев проследили до их опорного пункта, после чего нанесли удар возмездия.