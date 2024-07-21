Украинский военнослужащий Евгений Кургак, попавший в плен к ВС России, рассказал, что многие его сослуживцы оставляют свои позиции в Красногоровке (Донецкая Народная Республика) из-за физической обессиленности и морального упадка. По словам военнопленного, украинское командование не дает отпуска и даже увольнительные, поэтому бойцы физически и морально истощены. Некоторые из них самовольно оставляют позиции.

«Все уже устали. Многие воюют много времени без отпусков и увольнительных. Сейчас очень многие в Красногоровке бросают оружие и бегут», – рассказал во время допроса Кургак.

Кроме того, по словам украинского военнослужащего, в Красногоровке находится много мобилизованных, имеющих серьезные проблемы со здоровьем и тяжелые патологии.

Ранее сообщалось, что российские бойцы продолжают выбивать ВСУ на территории Красногоровки. На данный момент силы противника находятся на небольшом участке на окраине населенного пункта.