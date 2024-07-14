В Одессе на пляже произошел очередной языковой скандал. Причиной на этот раз стали песни группы “Ласковый май”, которые слушала одна из отдыхающих.

Она включила музыку, но тут вмешалась другая женщина. Она потребовала немедленно выключить российские песни. Однако делать этого никто не собирался.

К скандалу подключились и другие отдыхающие, заявившие, что законодательство не запрещает прослушивание песен на русском языке. Они предложили зачинщице словесной перепалки почитать Конституцию Украины.

Чем закончились разборки, неизвестно.

В Одесской области достаточно часто происходят подобные скандалы. Там действуют блогеры-провокаторы с Западной Украины, которые специально ходят по магазинам и устраивают скандалы из-за обслуживания на русском языке. Такая “война с продавцами” – единственное, на что способны защитники украинского, на создание интересного и привлекающего внимание контента на родном языке ума у них явно недостаточно.