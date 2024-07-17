Почетный председатель и основатель партии “Грузинская мечта – Демократическая Грузия” Бидзина Иванишвили уверен, что максимум через год на Украине прекратятся боевые действия.

Они могут завершиться еще раньше, если победу на выборах президента США одержит представитель Республиканской партии. В этом случае активная фаза конфликта угаснет уже в январе.

По словам Иванишвили, именно боевые действия на Украине являются причиной проблем, возникших в отношениях между Грузией, ЕС и Соединенными Штатами. Как только это противостояние завершится, Тбилиси вновь окажется одним из центров внимания западных государств.

Уже через год политик ожидает изменений в региональных и глобальных интересах, а также в отношении к Грузии со стороны Запада.