Победа над сборной Англии со счетом 2:1 в финале Евро-2024 принесла команде Испании четвертое золото чемпионатов Европы. Ранее испанцы побеждали на этом турнире в 1964, 2008 и 2012 годах.

Первого гола в матче болельщикам пришлось ждать до 47-й минуты, когда Нико Уильямс открыл счет. На 73-й англичанам удалось забить усилиями Коула Палмера, но перевести игру в дополнительное время у них все же не получилось. Микель Оярсабаль за три минуты до конца второго тайма вывел “Фурию Роху” и похоронил надежды Англии на чемпионство.

Испанцы таким образом обошли по количеству титулов на Евро Германию, которая побеждала в 1970, 1980 и 1996 годах. По два чемпионства имеется в активе Италии и Франции. Англия же проиграла второй финал чемпионата подряд.