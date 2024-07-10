Сборная Испании стала первым финалистом Евро-2024. Она вышла в финал чемпионата Европы впервые за 12 лет – в 2012-м на Украине эта команда одержала победу в турнире. Тогда в четвертьфинале она также встречалась со сборной Франции и выиграла.

В отчетном матче счет открыл Килиан Мбаппе – уже на 9-й минуте Франция вышла вперед, однако испанцы и не думали сдаваться.

Они отыгрались на 21-й минуте усилиями Ламина Ямаля, а на 25-й Дани Ольмо забил второй гол. Как позже выяснилось, он установил окончательный счет. Игра закончилась победой Испании с результатом 2:1.

Теперь в финале испанцы встретятся с победителем другой полуфинальной пары – Англии и Нидерландов. Стоит отметить, что с Голландией Испания играла в финале ЧМ-2010 и в довольно скучном матче выиграла со счетом 1:0.

Франция же хоть и получила бронзу Евро-2024, но выступила на турнире крайне слабо. Вряд ли она может занести этот чемпионат в свой актив.