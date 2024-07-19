Пуля снайпера, лишь задевшая ухо Дональда Трампа, “убила Байдена”, написали после покушения многие американские издания. Тогда они имели в виду стремительное повышение рейтинга претендента на пост президента США. Однако после сообщений о коронавирусной инфекции у главы государства ситуация еще больше изменилась.

“Комсомольская правда” приводит мнения врачей о том, как именно Covid-19 может повлиять на состояние Джо Байдена.

“Даже если человек был полностью вакцинирован и многократно ревакцинирован, но при этом находится в возрастной группе Байдена, возраст сам по себе – фактор риска более тяжелого течения COVID”, – прокомментировал вести о третьей самоизоляции Байдена из-за ковида американский эпидемиолог Селин Гундер.

Иммунолог Владислав Жемчугов считает, что у Байдена нет коронавируса, однако у него постковидный синдром, который еще более опасен. Американский лидер сделал все прививки, однако против этого штамма они бессильны. поэтому он способен серьезно навредить и без того слабому организму президента США.

Коронавирусная инфекция атакует мелкие сосуды, подавляющее большинство которых находится в головном мозге. Это означает, что можно ожидать ухудшения когнитивных способностей Байдена, усиления деменции, ухудшения мозгового кровообращения. Все это сделает американского лидера неработоспособным.