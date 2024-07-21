Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск заявил о необходимости строить на Луне базу, на которой постоянно будут жить люди. Он считает, что время для этого уже пришло.

Маск и ранее заявлял о планах строительства лунной базы. Он пояснял, что в течение ближайших 5 лет была бы возможной отправка первых поселенцев на Луну, а через 7-9 лет – на Марс.

Издание The New York Times и ряд других американских СМИ даже сообщали, что Маск уже поручил инженерам своей компании SpaceX начать проектирование городов на Марсе. Однако сам предприниматель отверг подобные планы. По его словам, на протяжении 4 лет компания будет заниматься подготовкой к запуску на Красную планету беспилотного космического корабля.

При этом Илон Маск постоянно заявляет, что человеческая цивилизация уже вышла на тот уровень развития, при котором она может осваивать и заселять расположенные рядом планеты и спутник Земли.