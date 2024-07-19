Прогремевший в ночь на 19 июля взрыв у консульства США в Израиле является делом рук йеменских хуситов. Они взяли ответственность на себя, а также пообещали позже раскрыть все подробности этой операции.

“Движение раскроет детали о военной операции, целью которой стал Тель-Авив”, – сообщило западное агентство Reuters.

Первой о мощном взрыве в центре Тель-Авива сообщила местная газета Jerusalem Post. Отмечается, что в результате погиб один человек, имеется семь пострадавших.

В пресс-службе ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) заявили, что взрыв стал следствием “падения воздушного объекта”. Предполагается, что речь идет о беспилотном аппарате, целью которого было американское консульство.