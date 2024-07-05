Военный обозреватель полковник в отставке Михаил Ходаренок в своем материале для «Газета.ру» прокомментировал смену риторики Владимира Зеленского по поводу возможности мирных переговоров с Россией. По его словам, такие заявления украинского президенты были сделаны на фоне неудач ВСУ в зоне боевых действий и уменьшением поддержки со стороны западных стран политического руководства Украины.

На протяжении нескольких месяцев на всей линии фронта российская армия держи инициативу на своей стороне. ВСУ не удалось получить даже мелких тактических успехов, не говоря уже о серьезных победах.

Ходаренок отмечает, что многие украинские военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий, сильно упали духом. А смена риторики Зеленского теперь дает понять украинским бойцам, что нет смыслы жертвовать собой просто так, нужно лишь продержаться и выжить, дождавшись подписания мира между Киевом и Москвой. А достижение поставленной Зеленским ранее задачи, выхода на границы 1991 года, сейчас является просто неосуществимым мероприятием.