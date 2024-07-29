В ходе ожесточенных боев военнослужащих FAMа и бойцов 13-го Штурмового Отряда ЧВК «Вагнер» с боевиками из «Координационного движения Азавад» (СМА) и группировки «Аль-Каида в Сахеле» (запрещенная в России террористическая группировка) на севере Мали «музыканты» понесли потери. Соответствующее заявление Группы «Вагнер» было опубликовано в Телеграм-канале «Разгрузка Вагнера».

«Командир 13-го Штурмового Отряда Сергей “Пруд” Шевченко погиб в бою», – сообщили представители Группы «Вагнер».

По их словам, с 22-го по 27-е июля 2024 года бойцы ЧВК «Вагнер» вели ожесточенные бои с боевиками в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин. В первый день бойцы из состава «группы Пруда» ликвидировали большую часть боевиков, обратив остатки в бегство. Однако под покровом песчаной бури исламисты смогли провести перегруппировку и нарастили свою численность до 1000 боевиков.

До 25-го июля «музыкантам» и малийским военнослужащим удавалось отбивать атаки превосходящего по силе противника. Но в течение следующих дней исламисты применили на поле боя тяжелое вооружение и БПЛА. Командир группы и большая часть бойцов ЧВК «Вагнер» погибла во время боя.