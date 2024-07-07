Четверо украинских солдат смастерили самодельные плоты, чтобы переправиться самостоятельно через реку Днепр в Херсонской области. Военнослужащие ВСУ решили в такой способ сдаться в плен ВС России. Сдача в плен была организована заранее, они вышли на связь через специальный канал. Такую информацию журналистам РИА Новости рассказал источник в силовых структурах.

Отмечается, что украинские военные сделали плоты из пустых пластиковых бутылок. Обговорив все детали сдачи в плен, они решились на переправу через Днепр с правого берега на левый.

«Их уже ждали наши ребята, так как они заранее вышли на связь через специальный канал и обговорили детали своего спасения», – отметил источник.

Чтобы связаться с российской стороной для сдачи в плен, украинские бойцы воспользовались специальным каналом связи через Телеграм – @FREE_SOLDIER2022.

По информации Министерства обороны России, за последнюю неделю по собственному желанию в плен сдались 32 украинских военнослужащих.